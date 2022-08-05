مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام المغربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، بفرع الوزارة في جدة، القنصل العام للمملكة المغربية إبراهيم أجولي، بمناسبة إنتهاء فترة عمله قنصلاً عاماً لبلاده.

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