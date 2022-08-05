اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 454 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 642 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3686 في يوم الخميس 4 أغسطس 2022، وأظهرت تسجيل 454 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 642 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 656045.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4014 حالة، منها 22 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات في العناية المركزة.