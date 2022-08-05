اخبار الخليج – المرور: ترتيبات مرورية لضمان انسيابية الحركة خلال عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الأجواء الآمنة وتيسير كافة الاحتياجات والمتطلبات بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء، وبمتابعة وتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لأجل تسهيل الأمور المتصلة بهذه المناسبة واقامتها على النحو المأمول، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة قامت بتكثيف التواجد المروري في كافة الشوارع المحيطة بالمآتم التي تقام فيها ذكرى عاشوراء من خلال ترتيبات مرورية تسهم في انسيابية الحركة وسلامة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، والالتزام بالتحويلات في حال استدعى الأمر ذلك والعبور من الأماكن المخصصة ، مع ضرورة التعاون مع رجال المرور واتباع إرشاداتهم من خلال الدوريات المتحركة والراجلة في جميع النقاط والشوارع.