اخبار دوليه – روسيا.. الحكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر بالسجن 9.5 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت محكمة منطقة خيمكي بضاحية موسكو، حما بالسجن لمدة 9.5 سنوات للاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، بتهمة تهريب المخدرات.

وأفاد موقع «KP.RU»: «طالب المدعي العام بالسجن 9.5 سنوات، وطلب المحامون إما تبرئة الرياضية الأمريكية بالكامل، أو الحد الأدنى من العقوبة. اعتذرت بريتني غرينر نفسها لفريق (UMMC Ekaterinburg) وأقاربها، قائلة إنه «خطأها الصادق» الذي ارتكبته، لدى «حزم الأشياء على عجل وتعاني من ضغوط ما بعد جائحة كورونا».

ونطقت القاضية آنا سوتنيكوفا بالحكم، قائلة: «أدانت المحكمة المتهمة بموجب الجزء الأول من المادة 228 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (حيازة المخدرات وتخزينها ونقلها بشكل غير قانوني دون غرض البيع) والجزء 2 من المادة 229.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (تهريب المخدرات بكميات كبيرة)».

وتم احتجاز بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب لاعبة فريق فينيكس ميركوري سابقا، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

واعترفت بريتني غرينير، البالغة من العمر 31 عاما، يوم الخميس 7 يوليو الماضي، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.