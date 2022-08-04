شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم "السعودية سبورت 365"، مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشفت النقاب عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 25 أغسطس

الفيحاء ضد ضمك، 6:05 بتوقيت القاهرة، و7:05 بتوقيت مكة المكرمة.

الخليج ضد الهلال، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 بتوقيت القاهرة.

الجمعة 26 أغسطس

الاتفاق ضد الطائي، 5:45 بتوقيت القاهرة، و6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

العدالة ضد الاتحاد، 5:45 بتوقيت القاهرة، و6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب ضد الباطن، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت أبوظبي.

السبت 27 أغسطس

الفتح ضد التعاون، 6:45 بتوقيت مكة المكرمة، و5:45 بتوقيت القاهرة.

أبها ضد الرائد، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الوحدة، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد توج بلقب الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 67 نقطة.