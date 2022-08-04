شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مواعيد مباريات النصر في الدوري السعودي الموسم الجديد 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نستعرض لكم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

وكانت أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين 2022-2023.

وكان النصر، كان قد استطاع أن يختتم الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثالث برصيد 61.

مواعيد مباريات النصر في الموسم الجديد من الدوري السعودي



الجولة الأولى..ضد الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس، 8:00 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية.. ضد التعاون، يوم 3 سبتمبر، 6:00 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة.. ضد ضمك، يوم 10 سبتمبر، 8:00 بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة.. ضد الباطن، يوم 15 سبتمبر، 6:40 بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة.. ضد الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر، 8:00 بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة.. ضد أبها، الجمعة 7 أكتوبر، 5:30 بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة.. ضد العدالة، يوم 11 أكتوبر، 7:30 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة.. ضد الفيحاء، يوم الأحد 16 أكتوبر، 4:45 بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة.. ضد الرائد، 15-17 ديسمبر.

الجولة العاشرة.. ضد الهلال، 25-26 ديسمبر.

الجولة الحادية عشر.. ضد الخليج، 30-31 ديسمبر.

الجولة الثانية عشر.. ضد الطائي، 5-7 يناير

الجولة الثالثة عشر.. ضد الشباب، 12-14 يناير

الجولة الرابعة عشر.. ضد الاتفاق، 19-21 يناير

الجولة الخامسة عشر.. ضد الفتح، 2-4 فبراير