شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اتحاد جدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة.

مواعيد مباريات اتحاد جدة في الموسم الجديد

وجاءت مواعيد مباريات اتحاد جدة في الموسم الكروى الجديد على النحو التالي:

الجولة الأولى.. الاتحاد ضد العدالة، يوم 26 أغسطس، عند الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة

الجولة الثانية.. ضد الاتفاق، يوم السبت 3 سبتمبر، عند الساعة الرائد، 8:00 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة..ضد الرائد، يوم الجمعة 9-9-2022، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة.. ضد الخليج، يوم 15 سبتمبر، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة.. ضد النصر، يوم الأحد 2-10-2022، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة.. ضد الفتح، يوم 7-10-2022، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة.. ضد ضمك، يوم الثلاثاء 11-10-2022، عند الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة.. ضد الوحدة، يوم 16-10-2022، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة.. ضد الشباب، يوم 15 - 17 ديسمبر 2022.

الجولة العاشرة.. ضد التعاون، يوم 25 - 26 ديسمبر 2022.

الجولة الحادية عشر.. ضد أبها، يوم 30 - 31 ديسمبر 2022.

الجولة الثانية عشر.. ضد الهلال، يوم 5 - 7 يناير 2023.

الجولة الثالثة عشر.. ضد الباطن، يوم12-14 يناير 2023.

الجولة الرابعة عشر.. ضد الفيحاء، يوم 19-21 يناير 2023.

الجولة الخامسة عشر.. ضد الطائي، يوم 2-4 فبراير 2023.

اتحاد جدة في الموسم الماضي

وكان اتحاد جدة السعودي قد احتل المركز الثاني في الموسم المنصرم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعدما كان قريب من الحصول على اللقب ولكن الهلال السعودي عاد من بعيد.