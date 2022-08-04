شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية» في مهرجان بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعدت الهيئة في مركز النخلة «خبير القهوة» الذي سيقوم خلال وجوده في الركن بتحميص وإعداد وتقديم القهوة السعودية لضيوف المهرجان وزواره، إضافة إلى حديثه عن درجات التحميص والوصفات للقهوة السعودية، لتعريف الزوار بهذا الإرث الثقافي التاريخي للمملكة، وما يقوم عليه من عادات وتقاليد ارتبطت ارتباطا تاريخيا بالسعوديين منذ القدم، وكانت رمزا على الكرم والضيافة والأصالة.ويأتي تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» في إطار تعزيز حضور القهوة السعودية في المحافل والمهرجانات التي تقام في المملكة خلال هذا العام، للاحتفاء بها بوصفها منتجا ثقافيا مميزا في المملكة، والتأكيد على ارتباطها وثقافتها بالهوية السعودية، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، إلى جانب إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة عبر التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية» في مهرجان بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.