تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية» في مهرجان بريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت هيئة فنون الطهي مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» في مهرجان تمور بريدة المقام خلال شهر أغسطس بالكامل في مركز النخلة بمدينة بريدة ،«إحدى المدن الإبداعية في مجال فنون الطهي في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة»، وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم وأمانة القصيم وشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي.

وأعدت الهيئة في مركز النخلة «خبير القهوة» الذي سيقوم خلال وجوده في الركن بتحميص وإعداد وتقديم القهوة السعودية لضيوف المهرجان وزواره، إضافة إلى حديثه عن درجات التحميص والوصفات للقهوة السعودية، لتعريف الزوار بهذا الإرث الثقافي التاريخي للمملكة، وما يقوم عليه من عادات وتقاليد ارتبطت ارتباطا تاريخيا بالسعوديين منذ القدم، وكانت رمزا على الكرم والضيافة والأصالة.

ويأتي تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» في إطار تعزيز حضور القهوة السعودية في المحافل والمهرجانات التي تقام في المملكة خلال هذا العام، للاحتفاء بها بوصفها منتجا ثقافيا مميزا في المملكة، والتأكيد على ارتباطها وثقافتها بالهوية السعودية، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، إلى جانب إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة عبر التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.