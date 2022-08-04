شكرا لقرائتكم خبر دعم جمعية لتوفير الأجهزة الطبية للفئات الأشد احتياجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والجمعية توجه الجمعية الدعم لشراء الأسرة الطبية، وأجهزة وأسطوانات توليد الأكسجين، وأجهزة قياس مستوى السكري وضغط الدم، والكراسي المتحركة العادية والكهربائية، إضافة إلى ربطات المفاصل المتنوعة، والتي يستفيد منها المرضى المحتاجون في محافظة المجمعة والمراكز التابعة لها.ويهدف الصندوق من خلال دعم الجمعية إلى تيسير سبل الرعاية الصحية المنزلية للأسر الأشد احتياجا، وتخفيف أعبائهم المالية إدراكا لأهمية تمكين الجمعيات الصحية الأهلية الناشئة ودورها الفاعل في التنمية الصحية المستدامة، منطلقا من مرتكزاته الثلاثة والمتمثلة في سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.
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