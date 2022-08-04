شكرا لقرائتكم خبر حافظوا على الذوق العام بـ6 خطوات أسرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الارتقاء بالذوق العام والمحافظة عليه مسؤولية مجتمعية وأسرية، ومن المهم نشر المفاهيم التي تعزز مراعاة الذوق العام وتنشئة الأبناء على احترامها، ومن شأن الحفاظ على الذوق العام نشر المودة بين أفراد المجتمع، إلى جانب المحافظة على الممتلكات العامة . وحدد مجلس شؤون الأسرة 6 خطوات للمحافظة على الذوق العامة كلها تنصب على الاحتشام والقيم المجتمعية والالتزام بالنظام والقانون واحترام حقوق الغير خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. ويمثل الذوق العام أحد الخلقيات التي تقترن وتتصل اتصالا وثيقا مع الأخلاق الحميدة، فتتجلى آثاره الرائعة الحسنة على سلوكيات الأفراد وتعاملاتهم فيما بينهم، إذ يتجلى بوضوح في تصرفات الفرد ويعكس أخلاقياته، مما يجل الذوق يصنف بكونه واحدا من أطيب الأخلاق، بل إنه يدعو صاحبه للاتصاف بالجيد من الأخلاق، مثل مراعاة ظروف الآخرين ومشاعرهم. ويمثل الذوق العام أحد الخلقيات التي تقترن وتتصل اتصالا وثيقا مع الأخلاق الحميدة، فتتجلى آثاره الرائعة الحسنة على سلوكيات الأفراد وتعاملاتهم فيما بينهم، إذ يتجلى بوضوح في تصرفات الفرد ويعكس أخلاقياته، مما يجل الذوق يصنف بكونه واحدا من أطيب الأخلاق، بل إنه يدعو صاحبه للاتصاف بالجيد من الأخلاق، مثل مراعاة ظروف الآخرين ومشاعرهم. كيف نحافظ على الذوق العام؟





التعامل باحترام على مواقع التواصل الاجتماعي



حث الأبناء على ارتداء الأزياء المحتشمة



إلزام الأبناء بمراعاة حقوق الغير على الطرق العامة



تعليم الأبناء احترام حقوق ذوي الإعاقة وعدم مضايقتهم



التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين



حث الأبناء على مراعاة القيم المجتمعية



أهمية مراعاة الذوق العام



حث ديننا الإسلامي عليها



تمكن الجميع من التمتع بالأماكن العامة



تنشر المودة بين أفراد المجتمع



تحافظ على الممتلكات والمنافع العامة



كانت هذه تفاصيل خبر حافظوا على الذوق العام بـ6 خطوات أسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.