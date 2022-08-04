شكرا لقرائتكم خبر 8449 موقعا تاريخيا تعزز الانتماء لدى الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار المجلس إلى وجود 8449 من المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية في المملكة يمكنها أن تحقق الهدف وأن تحمى الأبناء من أي غزو ثقافي وتعزز الانتماء لدى الأطفال.وفي هذا الإطار حرصت هيئة التراث على ربط الأطفال بتراثهم من خلال فعالياتها المتعددة، وآخرها إقامة ورش عمل وعروض مخصصة للأطفال عن فن القط العسيري، حيث أقامت ورش عمل وبرامج ثقافية تفاعلية لإبراز التراث السعودي والتعريف بمبادرة المكتشف الصغير للتوعية بأهمية الآثار في المملكة والترويج لها.
وتسعى المملكة إلى الحفاظ على الثراء التاريخي والتراثي، وتسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، وإبرازها للعالم، وقد تم تسجيل 6 مواقع حتى الآن، تميزت بقيمتها التاريخية والتراثية التي جعلتها تتأهل لتكون مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم.
كيف ننمي الانتماء لدى الأطفال؟
- رواية القصص التي تنمي ثقافته وتربطه بتراثه
- اصطحاب الأبناء إلى المكتبات العامة
- إقامة مسابقات ثقافية داخل المنزل
- تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الوطنية
- إعطاء جوائز تشجيعية لأكثر الأبناء معرفة بثقافة وطنهم
أهمية ارتباط الأبناء بالتراث
- تحصين الأبناء ضد الثقافات الوافدة
- يزيد من مستوى الاعتزاز بالوطن وتاريخه
- ينمي مستوى المشاركة في الأنشطة المجتمعية
كانت هذه تفاصيل خبر 8449 موقعا تاريخيا تعزز الانتماء لدى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.