إحالة متهم للمحكمة أوهم باحثات عن عمل واستولى على بياناتهن لابتزازهن

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وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، في بيانه أمس، أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، طالبا بيانات خاصة وصورا شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال «جواله»، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن، مؤكدا على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وأهاب المصدر بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب، مشددا على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه.
ماذا طلب الجاني من النساء؟
- بيانات خاصة وصورا شخصية
- صورا من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية
- من ثم تخزينها على هاتفه النقال »جواله«
- القيام بابتزازهن لمقاصد سيئة
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