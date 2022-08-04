أمانة جدة تستعيد 10 آلاف م2 بأبحر الجنوبية

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وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن دمنهوري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعد على أرض حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراض حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديا على الممتلكات العامة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع، تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف م2 بنطاق بلدية أبحر الجنوبية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن دمنهوري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعد على أرض حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراض حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديا على الممتلكات العامة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع، تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

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