مهرجان تمور بريدة يعرف زواره بالتراث السعودي

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حيث تقدم الهيئة عددا من الفعاليات الثقافية كجناح مبادرة عام القهوة السعودية 2022م الذي يتيح للزائر فرصة التعرف على القهوة السعودية، وتذوقها بحسب الطريقة التقليدية، إضافة إلى «سوق المزارعين» الذي يشارك فيه مزارعون ومنتجون محليون بحيث تباع منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلك وبأسعار منافسة بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين.كما تقدم الهيئة ورش عمل في الطهي باستخدام جميع أنواع التمور ومنتجاتها؛ لتشجيع الجمهور على استخدام هذه المنتجات بشكل أكبر وبطرق مبتكرة.
يذكر أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على التراث السعودي وترسيخ ثقافته المتوارثة، إلى جانب تطوير تجربة ثقافية فريدة للسياح والزوار، وتمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي على كافة الأصعدة.
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