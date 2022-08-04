شكرا لقرائتكم خبر توثيق المصادر السريانية لتاريخ وحضارة العرب والجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشرف على المشروع فريق علمي متخصص في التراث السرياني، وتاريخ الجزيرة العربية القديم، والإسلامي المبكر، والوسيط، لبناء قاعدة علمية رقمية متكاملة في دراسة محتوى تلك النصوص ومؤلفيها، وتوثيق ما تزخر به من معلومات مهمة.ويأتي اهتمام الدارة بالمصادر السريانية كون السريان أكثر الشعوب التصاقا بالعرب بحكم موقعهم الجغرافي، وتاريخهم الديني، والاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، إضافة إلى أنها تناولت القرن السابع الميلادي عن أحوال الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام، وأهم حواضرها وموانئها، وأخبار ظهور النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفترة الخلفاء الراشدين، وكذلك تفاصيل قيمة عن حركة الفتوحات الإسلامية، وموقف الطوائف السريانية (نساطرة، ويعاقبة، وملكيين) من الفاتحين العرب، وانتشار الإسلام، ومجتمع الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي من صور متعددة للتسامح الديني والتعايش السلمي.
تنفيذ المشروع:
- على عدة مراحل تقوم على حصر مصادر التراث السرياني.
- استخراج ما تضمنته من نصوص ذات علاقة مباشرة بتاريخ العرب.
- تغطي الفترة الممتدة من القرن الثالث الميلادي وحتى القرن الثالث عشر الميلادي.
- إدراج النصوص الأصلية مع الترجمة العربية والإنجليزية.
- إعداد دراسة وافية لكل مصدر تشمل التعريف بالمؤلف، وعصره، وأهمية المصدر.
- التعليق العلمي على المصطلحات الواردة في المتن.
- إدراج فهارس للأعلام، والأماكن، والشعوب، والقبائل.
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