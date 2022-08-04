شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
من جهة أخرى، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 20 - 21 فبراير المقبل، في مدينة الرياض.
وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال؛ لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو
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