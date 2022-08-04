تخصيص جائزة للابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد آل الشيخ أمس على إطلاق جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني، وذلك في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المركز.

وتعد جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الالكتروني، حيث تهدف إلى رفع موثوقية التعليم والتدريب الالكتروني والاحتفاء بالمنجزات الوطنية والمشاريع المبتكرة في القطاع، وتسهم في تنمية القدرات البشرية، عبر تشجيع العاملين على تقديم أفضل الحلول والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الالكتروني. وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني الدكتور حمد آل الشيخ أن الجائزة تعد رافدا من روافد تمكين قطاع التعليم والتدريب الالكتروني بالمملكة وتنمية رأس المال البشري؛ كونها تعمل على دفع عجلة الابتكار وصناعة قادة متميزين في القطاع، علاوة على إسهامها في تعزيز التكامل بين جهات المنظومة وقطاعاتها، وتشجيعهم على التطوير والبحث والابتكار في إعداد برامج تعليمية وتدريبية متميزة تعظم من أثر التعليم والتدريب الالكتروني في المملكة ورفع موثوقيته.

من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الدكتور عبدالله الوليدي خلال الاجتماع أبرز إنجازات وأعمال المركز خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، وعددا من الأعمال المدرجة على الجدول؛ لمناقشتها وأخذ الاستشارات والآراء حيالها، بهدف الخروج بتوصيات نوعية وتطويرية؛ للإسهام في تمكين وتجويد القطاع بالمملكة.

كما تطرق المجلس لعدد من الملفات، منها: جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني، ودراسة مستقبل نظام إدارة التعلم الالكتروني في المملكة، وغيرها من المستجدات في ذات الصدد، مشيدا بالتقرير نصف السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام الحالي 2022م، ودور المركز في منظومة التعليم، ودوره الفاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم خطة التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية المملكة الطموحة 2030، لا سيما في قطاع التعليم، وتنمية القدرات البشرية.