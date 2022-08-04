رئيس ديوان المظالم يلتقي بالقضاة خريجي الدبلوم

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وقدم رئيس الديوان التهنئة لقضاة الديوان من خريجي الدفعتين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتميز في حياتهم العلمية والعملية، داعيا قضاة الديوان من خريجي الدفعتين لبذل الجهد، وأن يسهم ما تلقوه من علوم خلال فترة دراستهم بما يخدم تطور العمل القضائي، وأن يكون للمعارف القانونية التي اكتسبت مساهمتها في تعزيز قدرات كوادر ديوان المظالم القضائية بحكم اختصاصه الإداري، ومع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وقرب افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية، وما قد يكون لها من مردود في تجويد وإنجاز العمل في القضاء الإداري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في المقر الرئيس بالرياض أمس، القضاة خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم العالي للعلوم القانونية - مسار القانون الإداري - وخريجي الدفعة الحادية عشرة من دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم.وقدم رئيس الديوان التهنئة لقضاة الديوان من خريجي الدفعتين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتميز في حياتهم العلمية والعملية، داعيا قضاة الديوان من خريجي الدفعتين لبذل الجهد، وأن يسهم ما تلقوه من علوم خلال فترة دراستهم بما يخدم تطور العمل القضائي، وأن يكون للمعارف القانونية التي اكتسبت مساهمتها في تعزيز قدرات كوادر ديوان المظالم القضائية بحكم اختصاصه الإداري، ومع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وقرب افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية، وما قد يكون لها من مردود في تجويد وإنجاز العمل في القضاء الإداري.

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