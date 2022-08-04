هيئة تطوير المدينة تستقبل حافلاتها بالهوية الجديدة

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ويهدف مشروع حافلات المدينة إلى تحقيق استفادة أكبر عدد من زوار وأهالي المنطقة لتحقيق أهداف النقل العام و رفع مستوى جودة الحياة، عبر توفر 13 محطة منها محطتان رئيستان مكيفتان ومزودتان بمظلات انتظار وعمود توقف وجداول الخدمة وخريطة توضح المسار الخاص بالحافلة، وتوفر أكثر من 80 نقطة توقف مزودة بالطاقة الشمسية، وشاشة عرض توضح اسم المحطة للراكب.يذكر أن من أبرز مزايا خدمات النقل العام الجديد في حافلات المدينة، التوقف المتكرر للحافلة، وخدمة المناطق الحيوية بالمدينة، وربط المسارات ببعضها البعض، إضافة إلى وجود مواعيد محددة للحافلات، وذلك بما يحقق تلبية الخدمات لجميع شرائح المجتمع وتسهيل الحركة المرورية في طرقات المدينة المنورة.
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