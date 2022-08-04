طلاب هندسة جامعة طيبة يصممون سيارة للطرق الوعرة

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وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور عمر الرويثي أنه جرى تصميم وتصنيع بعض الأجزاء للسيارة، وتجميع البعض الآخر في ورش التصنيع بالكلية من قبل الطلاب وفق مواصفات وشروط حددتها جمعية مهندسي المركبات.وأفاد بأن سيارة الطرق الوعرة التي صنعها الطلاب ستشارك في المسابقة العالمية BAJA SAE، وهى مسابقة تعقد سنويا في الولايات المتحدة بين طلاب الهندسة على مستوى العالم بتنظيم منظمة السيارات العالمية SAE في تصميم وتصنيع سيارات سباقات الطرق الوعرة، حيث يدخل اختبارات المسابقة فريق كل جامعة من كبرى الجامعات بسيارة من تصميمه وتصنيعه، مشيرا إلى أن الفريق الطلابي بكلية الهندسة يحضرون للمشاركة في هذه المسابقة، ممثلين للجامعة والوطن.
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