تأهيل المواقع المتضررة في غابات الجرة بعسير

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ويهدف المركز من إطلاق هذا المشروع إلى تعزيز الغطاء النباتي وتكثيفه داخل غابات متنزه الجرة من خلال زراعة أصناف الأشجار والشجيرات المحلية الموجودة في الغابة، وإزالة آثار الحرائق، وفَحْص طبيعة التربة، وجيولوجية الموقع؛ لاختيار التصور الأنسب والآليات الأكثر جدوى لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وفقًا لأفضل الأسس العلمية، وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها وريها ورعايتها طوال مدة المشروع.يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، فضلا عن الكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.
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