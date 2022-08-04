برنامج أكاديمي للتفكير والابتكار في جامعة نورة

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ويشمل على 7 وحدات إثرائية هي: الفيزياء بين النظرية والتطبيق، تطبيقات كيميائية، العلوم الطبية والحيوية، مبادئ التصميم الهندسي، التشفير، علم التشريح ووظائف الأعضاء، التقنية الحيوية.وفي السياق ذاته عُقدت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي العالمي في كلية العلوم، بغرض تقديم حزمة نوعية مختارة من البرامج العالمية لتعليم الموهوبات في المجالات البحثية والعلمية والتقنية، وذلك بالإقامة الكاملة في الجامعة طيلة أيام البرنامج التي تمتد لعشرين يوما من تاريخ انطلاقه، بمشاركة 230 طالبة موهوبة في مسارات علميّة متقدمة.
البرنامج الأكاديمي
- يقام في كلية التربية
- تنمية استراتيجيات التفكير
- رفع مستوى المعرفة
- تنمية الابتكار والإبداع لدى الموهوبات
- صنع بيئة محفزة تعزز الشغف بالعلوم
- بناء قادة المستقبل بمشاركة 160 موهوبة
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