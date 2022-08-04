برنامج أكاديمي للتفكير والابتكار في جامعة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجي موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بمشاركة 390 موهوبة في مقر الجامعة.

ويشمل على 7 وحدات إثرائية هي: الفيزياء بين النظرية والتطبيق، تطبيقات كيميائية، العلوم الطبية والحيوية، مبادئ التصميم الهندسي، التشفير، علم التشريح ووظائف الأعضاء، التقنية الحيوية.

وفي السياق ذاته عُقدت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي العالمي في كلية العلوم، بغرض تقديم حزمة نوعية مختارة من البرامج العالمية لتعليم الموهوبات في المجالات البحثية والعلمية والتقنية، وذلك بالإقامة الكاملة في الجامعة طيلة أيام البرنامج التي تمتد لعشرين يوما من تاريخ انطلاقه، بمشاركة 230 طالبة موهوبة في مسارات علميّة متقدمة.

البرنامج الأكاديمي

