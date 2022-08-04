اكتشاف قطع ونقوش رومانية أثرية بجزر فرسان

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وكشفت أعمال الفريق العلمي، وجود قطع نادرة من ضمنها درع روماني مطوي مصنوع من سبائك النحاس، وآخر من نوع «لوريكا سكواماتا» الذي يعد الأكثر استخداما في الفترة الرومانية من القرن الأول إلى الثالث الميلادي، ويمثل أكثر القطع النادرة التي تمكن الفريق من إيجادها، إلى جانب اكتشاف نقش من العقيق لشخصية رومانية شهيرة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية «جينوس»، إضافة إلى العثور على رأس تمثال حجري صغير.يذكر أن فريقا سعوديا فرنسيا كان قد قام برحلات استطلاعية واستكشافية في جزيرة فرسان عام 2005م، والتي حددت المواقع ذات الدلالات الأثرية؛ لتبدأ أعمال المسح في الجزيرة عام 2011م، وقادت الاكتشافات السابقة التي تمت خلال الفترة 2011 - 2020 إلى العديد من الاكتشافات المعمارية والأثرية؛ والتي أشارت إلى أن هذه المواقع يعود تاريخها تقريبا إلى 1400 قبل الميلاد.
وأسهمت هذه الأعمال في مواقع «جزر فرسان» في تحقيق العديد من الكشوفات الأثرية، وأظهرت مواقع ذات أهمية؛ لتقدم إضاءات مهمة عن الدور الحضاري للموانئ التاريخية في جنوب المملكة ودورها في السيطرة على تجارة البحر الأحمر، وخطوط النقل التجاري البحري قديما.
ماذا تؤكد الاكتشافات الأثرية؟
- العمق الحضاري الذي تتمتع به جزر فرسان
- أهمية المملكة وموقعها الاستراتيجي، كونها مركزا للحضارات المختلفة
- جهود هيئة التراث لإدارة مكونات التراث الثقافي
- حماية وصون المواقع الثقافية
- الاستفادة من الآثار في التنمية المستدامة
- العمل وفق استراتيجيات دقيقة وشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي
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