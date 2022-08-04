رئيسُ هيئة الطيران المدني يتفقَّدَ مطارَ جازان الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تَفَقَّدَ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج – اليوم- سيرَ أعمال مشروع مطار الملك عبدالله الدولي الجديد بجازان الجاري تنفيذه، يرافقُه الرئيسُ التنفيذي لمطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي.

واطَّلَعَ معاليه ميدانياً على سير الأعمال الإنشائية في المطار الجديد، وآخر التجهيزات والأعمال القائمة بالمشروع، مشدداً على إتقان العمل وسرعة الإنجاز،وتسريع وتيرة العمل بما يتناسب مع خطة المشروع .واستمعَ رئيسُ هيئة الطيران المدني إلى شرحٍ مفصَّلٍ عن المشروع وما أُنْجِزَ منه حتى الآن.

ويعدُّ مطارُ الملك عبدالله الدولي الجديد – الذي يقعُ على مساحة 50,134,155 متراً مربعاً وبالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو- أحدَ أهمِّ الروافدِ التي تسهمُ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية لمنطقة جازان، حيث تصلُ الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار إلى 6.3 ملايين مسافر سنوياً، كمرحلة أولى، ويتكوَّن من 39 مبنىً قابلاً للتوسِّع مستقبلاً، في حين تبلغُ الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنوياً.

يذكرُ أنَّ المطارَ الجديدَ مُزَوَّدٌ بخمس بوابات سفر، في كل بوابة جسران ليكون إجمالي عدد الجسور 10 جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار، كما يشتملُ على مرافق متعددة تتضمن صالةَ الركاب،والصالةَ الملكيةَ،والمبانيَ الخدمية،ومواقفَ السيارات، والمرافقَ الخدميةَ والاستثمار يةَ، ومحطةَ التبريد، ومحطةً لمعالجة مياه الصرف الصحي،وخزانَ المياه ومبنى الطاقة،علاوة على تجهيز المطار بأحدث أنظمة التشغيل والخدمة؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان للركاب، وتوفير مرافق البنية التحتية اللازمة كافة.