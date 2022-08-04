محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا” بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع “تويتر”، أنه “تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار”.
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عاجل من الجهات المختصة لسالكي طريق “الهدا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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