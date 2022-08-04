كذب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات نسبت زوراً إلى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئبس المؤتمر الشعبي العام وآخرها ما نشره موقعي (عدن الغد -والمشهد اليمني).
وقال المصدر: إن هذه التصريحات المزورة منقولة من صفحة منتحلة على موقع تويتر وقد الخليج 365 ووضح مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر بأنها صفحة مزورة وما ينشر فيه لا علاقة له برئيس المؤتمر.
وأضاف المصدر: أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد نشر الشائعات والتصريحات الكاذبة وخصوصاً المنسوبة لقيادة المؤتمر سواءً الصادرة عن وسائل إعلام وإعلاميين مرتزقة يتبعون التحالف أو من بعض مرضى النفوس في الداخل وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن الأهداف المشبوهة التي يسعى لها مروجي هذه الأكاذيب.
ودعا المصدر القوى الوطنية المقاومة للعدوان إلى الحذر والحيطة من هذه المحاولات التي تهدف إلى الدسيسه وشق الصف الوطني والتأثير على تماسك الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان وعدم الالتفات إلى من يثيرون هذه الزوابع ويهدفون إلى إثارة الفتن.
كما دعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والمهنية في نشر الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها، مؤكداً أن أي تصريحات أو مواقف لرئيس المؤتمر تُنشر في وسائل الإعلام الرسمية للمؤتمر في صنعاء وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر يكذب ما نشرته مواقع من تصريحات مزورة منسوبة لرئيسه ويحذر من مثيري الفتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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