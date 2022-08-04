سان جيرمان يضم سانشيز 5 أعوام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، قادمًا من فريق ليل الفرنسي، لمدة 5 أعوام بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.

ويعود ريناتو سانشيز للعمل مجدداً مع كريستوف جاليتييه مدربه السابق في ليل والمدرب الحالي لباريس سان جيرمان، والذي نجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع ليل الموسم قبل الماضي، حيث لعب سانشيز ضمن صفوف الفريق.

وسبق لسانشيز أن لعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني وسوانزي سيتي الإنجليزي وليل الفرنسي، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي، حينما يحل ضيفًا على كليرمون السبت المقبل.