انفجار وسقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا الأميركية في منشور على تويتر إن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية، اليوم الخميس، بعد أن قال شهود إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر. وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الخميس حسب التوقيت المحلي، وذلك في مدينة لوريل التابعة لمقاطعة سيدار. وأفاد شهود عيان بأنهم لاحظوا “تواجدا كبيرا لقوات إنفاذ القانون في عدد من المناطق”. أخبار قد تهمك

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