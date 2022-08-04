الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تضع مبادرة الإسكان التعاوني مبدأ التعاون المتبادل ضمن شعاراتها الأساسية لمسارها التنموي، والذي يساهم في تلبية احتياجات أعضاء الجمعيات التعاونية الإسكانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية ويحقق الإرتباط والتكافل بين جميع الأفراد.

تعزز الجمعيات التعاونية الإسكانية مبدأ التكاتف لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمساهمين داخلها، والحصول على مسكن بصورة لائقة ومواصفات عالية وبمرونة وسلاسة، مما يسهم في خلق نقطة تحول إيجابية داخل المجتمع، على اعتباره (المسكن) أحد أهم أساسيات العيش الكريم الذي يسعى إليه كل فرد ومواطن.

وتعمل الجمعيات التعاونیة الإسكانیة وفق مجموعة من الضوابط والمبادئ، منها الإستقلالية والإهتمام بالمجتمع، الإدارة المنتخبة والمشاركة الإقتصادية والتثقيف والتدريب.

وتهدف الجمعيات إلى توفير الخدمات اللازمة للتجمعات السكنية وترميم وتأهيل المنازل المتهالكة بالإضافة لجميع ما يخص قطاع التشييد والبناء وفقا للمبادئ التعاونية.

يذكر أن مبادرة الاسكان التعاوني تعمل على نشر ثقافة الإسكان التعاوني، من خلال تحفيز وتمكين الجمعيات التعاونية الإسكانية إلى جانب الإسهام في تخفيض قيمة تملك المسكن وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية الإسكانية وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية تعاونية بالسعر والجودة المناسبين.