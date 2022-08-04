حزن لـ جماهير الأهلي بعد إصدار جدول دوري المحترفين

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أبدت جماهير النادي الأهلي حزنها الشديد بعد إصدار جدول مباريات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/2023.

وكان الأهلي هبط لـ دوري يلو” دوري أندية الدرجة الأولى” بعد احتلاله المركز الخامس عشر في دوري المحترفين بالموسم الماضي.

وللمرة الأولى سيكون دوري المحترفين في الموسم الجديد بلا ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، بعد هبوط الراقي حيث شعرت جماهير الأهلي بالحسرة لعدم وجود اسم الراقي بين الفرق الكبرى في دوري الأضواء والشهرة.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فستنطلق الجولة الأولى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس من الشهر الحالي.

موعد قمم دوري المحترفين بالموسم الجديد بعد هبوط الأهلي

بداية المباريات الكبرى تنطلق بداية من الجولة الخامسة بمواجهة النصر والاتحاد في مرسول بارك في الثاني من أكتوبر المقبل.

الهلال والشباب في الجولة السابعة وتُقام يوم 10 أكتوبر المقبل في ملعب ” الملز”.

الشباب يواجه الاتحاد في الجولة التاسعة على ملعب الملز يوم 17 ديسمبر المقبل.

النصر والهلال في الجولة العاشرة على ملعب مرسول بارك يوم 26 ديسمبر.

الاتحاد والهلال في جدة في السابع من يناير في الجولة الثانية عشرة.

الشباب والنصر في الجولة الـ13 يوم 14 يناير وتُقام في الملز.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد.

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Source almnatiq

