هيئة تطوير المدينة تستقبل حافلاتها وتبدأ تشغيلها تجريبياً

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استقبلت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أولى حافلاتها التي تحمل هويتها الجديدة، وبدأت تشغيلها تجريبياً، فيما تصل البقية بشكل تدريجي.
ويهدف مشروع حافلات المدينة إلى ضمان استفادة أكبر عدد من زوار وأهالي المنطقة؛ لتحقيق أهداف النقل العام ورفع مستوى جودة الحياة.
وسيتم توفير 13 محطة منها محطتان رئيسيتان، مكيفتان ومزودتان بمظلات انتظار، وعامود توقف، وجداول الخدمة، وخريطة توضح المسار الخاص بالحافلة، إلى جانب 80 نقطة توقف مزودة بالطاقة الشمسية، وشاشة عرض توضح اسم المحطة للراكب.
وتتميز الخدمة بالتوقف المتكرر للحافلة، وخدمة المناطق الحيوية بالمدينة، وربط المسارات ببعضها البعض، إضافة إلى وجود مواعيد محددة للحافلات.
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Source akhbaar24
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