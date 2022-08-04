الاتفاق يستأنف تدريباته بعد ودية كوكسي بفترتين

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب منتجع فناربخشة وذلك من خلال فترتين صباحية ومسائية بعد خوضه المباراة الودية الثانية استعداد للموسم الجديد 2022/23

وكانت الفترة الأولى بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات ، بعد ذلك خاض الفريق مناورة تنافسية من 3 مجموعات تمكن الفريق البرتقالي من كسب الفوز .

وفي الحصة الثانية اشتملت على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات واختتم المران بتدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات



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Source akhbaar24

