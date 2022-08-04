الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تأخر معالجة التحديات العالمية

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تأخر معالجة التحديات التي تواجه العالم، مما سيقود إلى الاقتراب من الانهيار العالمي، على المستويين المادي والسياسي، مشيراً إلى أن المشاكل برغم أنها غير مسبوقة، إلا أنها ليست عصية على الحل.
وأفاد غوتيريش، في إحاطة قدمها اليوم حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير “الخطة المشتركة” للمنظمة، أن الحاجة إلى المقترحات الواردة في التقرير قد ازدادت بعد مضي عام تقريباً على إطلاق التقرير.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأزمات التي يمر بها الكوكب والمتمثلة في تغير المناخ وتلوث الهواء وفقدان التنوع البيولوجي والمعاناة التي سببتها جائحة كوفيد-19، فإن الصراعات تشتعل في جميع أنحاء العالم.
ولفت النظر إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا أسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حول العالم، محذراً من الانحراف بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة بدون توفير الموارد اللازمة للاستثمار في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 والتعامل مع تداعيات الحرب.
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Source almnatiq
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