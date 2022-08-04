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تصدرت بعض الوسوم والموضوعات قائمة الأكثر بحثاً خلال الفترة من 28 يوليو حتى يوم 4 أغسطس الجاري، داخل المملكة، منها: نظام الضمان الاجتماعي المطور، وميزانية الربع الثاني من السنة المالية، ومراسم كسوة الكعبة المشرفة.
كما برز عدد من الوسوم الأخرى، تنوعت ما بين: اجتماعية، وسياسية، ورياضية، وفيما يلي أبرز تلك الوسوم:
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر منها كسوة الكعبة وميزانية الربع الثاني.. هاشتاقات تصدرت الترند في المملكة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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