مقهى يفوز بجائزة الشريك الأدبي.. وأمير تبوك يكرّم صاحبته

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كرم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، منى الهويدي صاحبة مقهى “جروث”؛ نظير الفوز بجائزة الشريك الأدبي، إحدى مبادرات وزارة الثقافة.

وقالت منى الهويدي المتخصصة في اللغات والترجمة لموقع “أخبار 24“: إنه تم ترشيحنا للجائزة من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ كوننا شريكاً أدبياً نساعد في تعزيز الحراك الثقافي.

وأشارت إلى أنها في لقائها الأخير مع ممثلي مبادرة الشريك الأدبي أفادوا أن وزارة الثقافة رفعت من معايير الفوز في النسخة الثانية للمبادرة، حيث تم رفع سقف الجائزة التي تتضمن عدة فئات عبر معايير معينة.

وأوضحت الهويدي أن أمير تبوك أشاد خلال لقائه بها بالجهود الجبارة التي تبذلها المرأة، والتي تسهم في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة.

يذكر أن مبادرة الشريك الأدبي تسعى إلى عقد شراكات أدبية مع المقاهي التي تعمل على ترويج الأعمال الأدبية بشكل مبتكر وأقرب لمتناول المجتمع؛ مما يسهم في رفع الوعي الثقافي، حيث تتنافس المقاهي المشاركة على جوائز يبلغ مجموعها 900 ألف ريال.



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Source akhbaar24

