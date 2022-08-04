شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية.. الشباب في أزمة كبرى بعد تحديد مباريات الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه نادي الشباب السعودي، أزمة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت اليوم الخميس، عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الجديد.

الشباب يفتتح مبارياته بالدوري السعودي ضد الباطن



وتقرر أن يفتتح نادي الشباب موسمه الجديد، بمواجهة الباطن، في أولى مبارياته بالمسابقة، يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، على ملعب فيصل بن فهد.

وتعد الأزمة التي تواجه الشباب، هي فقدانه لخدمات الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الفريق، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.

وقررت لجنة الانضباط بدوري المحترفين السعودي، إيقاف النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، لمدة 4 مباريات، مع تغريمه 40 ألف ريال سعودي.

إيقاف بانيجا 4 مباريات بسبب إشارة غير لائقة



وجاءت عقوبة بانيجا، بعدما أشار بشكل غير لائق، إلى مساعد الحكم الأول، على حد وصف بيان لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي يغيب عن أول مباريات في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يغيب بانيجا عن مباريات الباطن في الجولة الأولى، وأبها في الجولة الثانية، ثم الطائي في الجولة الثالثة، قبل أن تكون آخر مباريات إيقافه ضد العدالة بالجولة الرابعة، ثم يعود في الجولة الخامسة من المسابقة.