وزير الإعلام اليمني يدين قتل الحوثي للطفل أمير الحاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها، والذي أدى لمقتل الطفل أمير ماجد محمد الحاج في سائلة موقعة بين مديريتي سامع والصلو، بعد ساعات من مقتل عبدالله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله في حي كلابه بمدينة تعز.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لميليشيا الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في محكمة الجنايات الدولية، انتصارًا لدماء الضحايا

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