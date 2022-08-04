محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق الموسم الجديد من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في 25 من الشهر الجاري. وستشهد الجولة الأولى من الموسم الجديد لقاءات مهمة حيث ستنطلق البطولة بمباراة الفيحاء وضمك ، وسيواجه الهلال الخليج. وستكون أول مباراة للنصر يوم السبت الموافق 27 أغسطس، حيث سيلتقى الوحدة ، ولمعرفة باقي مواعيد المباريات ، إليك هذا الانفوجراف. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بـ”الإنفوجراف”.. تعرّف على مواعيد المباريات ببطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.