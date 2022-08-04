اخبار دوليه – أكمل 15 يومًا من العزل.. نتيجة اختبار كورونا يثبت أن بايدن لا يزال مصابًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت إيجابية مرة أخرى، لكنه يشعر بأنه «بحالة جيدة للغاية».

ونقلت وكالة (رويترز) قول كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن بايدن لا يزال يعاني من سعال «على فترات متباعدة جدا»، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة «ارتداد» لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.