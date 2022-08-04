 المصرف الخليجي التجاري يعلن عن صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 6.81 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب، عن نتائجه المالية للربع الثاني من العام 2022م حيث حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة لمساهمي الشركة بلغت 3.362 مليون دينار بحريني مقابل 3.901 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 13.82٪. وبلغت ربحية السهم 0.45 فلس خلال نفس الفترة مقارنةً مع 1.12 فلس للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للربع الثاني من عام 2022م ما قيمته 13.208 مليون دينار بحريني، مقابل 15.611 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 15.39%.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة على المساهمين بلغت 6.810 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 6.007 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13.37%، فيما بلغت ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م 4.74 فلساً مقارنة مع 3.74 فلساً للنصف الثاني من العام الماضي، بينما وصلت القيمة الإجمالية لمجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار المصرف بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 26.911 مليون دينار بحريني، مُقابل 28.439 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي.
كما انخفض إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م بنسبة 1.71% ليصل إلى 143.797 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 146.298 مليون دينار بحريني من العام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م بنسبة 6.00% ليبلغ 1,236.144 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,166.184 مليون دينار بحريني من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 0.84% لتصل إلى 919.237 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 911.547 مليون دينار بحريني من العام الماضي. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في الصكوك السيادية بنسبة 1.83% ليصل إلى 300.453 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 295.040 مليون دينار بحريني من العام الماضي.
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