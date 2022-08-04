شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها المطالبة بإقالة لجنة الحكام.. قرارات تاريخية من مجلس الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قرارات قوية ونارية عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع طارئ اليوم، عقب الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مباراة الفريق ضد فاركو، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



المطالبة بإقالة لجنة الحكام أبرز قرارات الأهلي

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم ما يلي:

- المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

- المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

- عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

- استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.



الأهلي يسقط بالتعادل أمام فاركو بالدوري

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، في فخ التعادل السلبي دون أهداف ضد فاركو سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالدوري العام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، وابتعد عن المنافسة على اللقب بشكل كبير.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:



فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

في خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدى أفشة.

في خط الهجوم: زياد طارق، لويس ميكيسوني، حسام حسن.

فيما جاء تشكيل فاركو أمام الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.



خط الهجوم: شكري نجيب _ أحمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.