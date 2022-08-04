شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يعلن رحيل فونيس موري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي النصر السعودي، عن انتهاء علاقته بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحترف الأرجنتيني فونيس موري.

النصر يعلن رحيل فونيس موري

وأعلن نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن انتقال الأرجنتيني فونيس موري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الدوري المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار نادي النصر السعودي، إلى أن مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، قد أعلن موافقته على انتقال الأرجنتيني فونيس موري، إلى صفوف كروز أزول المكسيكي، بشكل نهائي.

وكتب نادي النصر السعودي عبر تويتر: "‏وافقت إدارة نادي ‎النصر على بيع عقد اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس موري لنادي كروز أزول المكسيكي".

وأضاف: "مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع ‎العالمي، ومتمنين له التوفيق".

يشار إلى أن فونيس موري، كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فياريال.