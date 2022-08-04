شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق قطري يحسم صفقة عمر السومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم فريق الكرة الأول بنادي العربي صفقة الدولي السوري عمر السومة قادمًا من صفوف فريق نادي أهلي جدة السعودي حيث سيحصل العملاق القطري على المتبقي من عقد السومة والذي يمتد مع الراقي حتى 2024 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

السومة يتنقل لصفوف العربي القطري

السومة ينتقل للعربي القطري

وسبق وأن سجل السومة إسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري السعودي كواحد من أبرز الهدافين الأجانب الذين مروا على كرة القدم السعودية وذلك منذ أن إنضم لصفوف الراقي في العام 2014 قادمًا من صفوف فريق نادي القادسية الكويتي قبل أن ينخفض مستواه مؤخرًا.

ومنذ الظهور الأول له مع فريقه توالت الأهداف التي سجلها السومة الأمر الذي جعله ينجح في تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للراقي في الوقت الذي نجح فيه أن يحصل على لقب هداف الدوري السعودي لمدة 3 مواسم متتالية.

وقاد السومة فريقه للحصول على لقب الدوري موسم 2015-2016 بعد أن كان غائبا عن الفريق منذ أكثر من 32 سنةوخلال الموسم الأخير شارك السومة في 24 مباراة بالدوري السعودي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 وإجمالا هذا الموسم فقد لعب عمر 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4.