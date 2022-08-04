للنساء فقط.. وظائف عسكرية لدى أمن المنشآت.. رابط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للعنصر النسائي برتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة المطلوبة:

– جندي.

المؤهل المطلوب:

– شهادة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى).

الشروط:

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1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى).

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة الخليج 365 لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت (الساعة العاشرة صباحاً) بتاريخ 1444/01/08هـ الموافق 2022/08/06م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة العاشرة صباحاً) بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا