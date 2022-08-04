السفير البريطاني بالمملكة يكشف أسباب إعادة بعض السيّاح السعوديين من مطارات لندن

محمد بن مسعود - الدمام - كشف السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرمبتون، عن أسباب إعادة بعض السيّاح السعوديين من مطارات لندن، مشيرًا إلى ضرورة قراءة كل التفاصيل في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وقال نيل كرمبتون في تصريحات للعربية: «أكثر من 56 ألف سعودي طلبوا التأشيرة الإلكترونية منذ يونيو، والعاصمة لندن مليئة بالسعوديين، ولكن هناك عدد قليل من المشكلات».

وأضاف: «النظام الجديد مختلف عن القديم، فبعض المسافرين استخدموا تفاصيل غير دقيقة، وهناك بعض الحالات قد تم رفض تأشيرتهم من قبل، ويجب على من تم رفضه أن يقدم على التأشيرة بالشكل التقليدي».

وتابع : «لذلك يجب على كل المسافرين قراءة كل التفاصيل في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، والنظام الجديد قد نجح بدليل وجود مواطنين سعوديين كثيرين في لندن ونحن سعداء بهذا الأمر».

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، قد أعلنت في وقت سابق صدور قرار السلطات البريطانية بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا عبر موقع «تويتر»: «ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين».