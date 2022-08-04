محمد بن مسعود - الدمام - كشف السفير البريطاني لدى المملكة، نيل كرمبتون، عن أسباب إعادة بعض السيّاح السعوديين من مطارات لندن، مشيرًا إلى ضرورة قراءة كل التفاصيل في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.
وقال نيل كرمبتون في تصريحات للعربية: «أكثر من 56 ألف سعودي طلبوا التأشيرة الإلكترونية منذ يونيو، والعاصمة لندن مليئة بالسعوديين، ولكن هناك عدد قليل من المشكلات».
وأضاف: «النظام الجديد مختلف عن القديم، فبعض المسافرين استخدموا تفاصيل غير دقيقة، وهناك بعض الحالات قد تم رفض تأشيرتهم من قبل، ويجب على من تم رفضه أن يقدم على التأشيرة بالشكل التقليدي».
وتابع : «لذلك يجب على كل المسافرين قراءة كل التفاصيل في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، والنظام الجديد قد نجح بدليل وجود مواطنين سعوديين كثيرين في لندن ونحن سعداء بهذا الأمر».
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، قد أعلنت في وقت سابق صدور قرار السلطات البريطانية بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة.
وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا عبر موقع «تويتر»: «ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين».
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة للمرة السادسة
- خام “برنت” يهبط لأدنى مستوى منذ ما قبل حرب أوكرانيا
- بالفيديو.. مواطن وزوجته يوجهان نصيحة مهمة لمن لا ينجب
- نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور أمانة القصيم
- العقود الآجلة لخام “برنت” تهبط لأدنى مستوى منذ ما قبل حرب أوكرانيا
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني بالمملكة يكشف أسباب إعادة بعض السيّاح السعوديين من مطارات لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.