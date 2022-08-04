خام “برنت” يهبط لأدنى مستوى منذ ما قبل حرب أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات إلى 93.74 دولار للبرميل في أدنى مستوى لها منذ 21 فبراير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما هبط الخام الأميركي دون 90 دولاراً.

وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.