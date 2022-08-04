بالفيديو.. مواطن وزوجته يوجهان نصيحة مهمة لمن لا ينجب

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة الإخبارية “تقريرا” حول احتضان مواطن وزوجته لطفلة بعد 12 عاما من عدم الإنجاب.

وقال المواطن “سعد” : ” الطفلة قمر غيرت حياته بشكل كامل وأصبح يشعر بالسعادة والفرحة”، موضحاً أن أي شخص لديه دافع للاحتضان أقول له احتضن اليوم قبل غدا .

وذكر ” التقرير” أن المواطن سعد وزوجته مها يقدمان نموذجا يحتذى به لكل مقتدر على احتضان اليتيم لتصبح الأسرة الحاضنة مصدر حياة مستقرة لليتيم.