محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة الإخبارية “تقريرا” حول احتضان مواطن وزوجته لطفلة بعد 12 عاما من عدم الإنجاب.
وقال المواطن “سعد” : ” الطفلة قمر غيرت حياته بشكل كامل وأصبح يشعر بالسعادة والفرحة”، موضحاً أن أي شخص لديه دافع للاحتضان أقول له احتضن اليوم قبل غدا .
وذكر ” التقرير” أن المواطن سعد وزوجته مها يقدمان نموذجا يحتذى به لكل مقتدر على احتضان اليتيم لتصبح الأسرة الحاضنة مصدر حياة مستقرة لليتيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن وزوجته يوجهان نصيحة مهمة لمن لا ينجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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