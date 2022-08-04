العقود الآجلة لخام “برنت” تهبط لأدنى مستوى منذ ما قبل حرب أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضاً.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات إلى 93.74 دولار للبرميل في أدنى مستوى لها منذ 21 فبراير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما هبط الخام الأميركي دون 90 دولاراً.
وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
وجاء ذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية، كما زادت مخزونات البنزين – التي تعد مؤشراً على الطلب – على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
زاد فتور السوق بعد قرار لتكتل أوبك+ أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
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ولا تزال توقعات الطلب متشائمة بفعل زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، ومتاعب الدين في الاقتصادات الناشئة، وسياسة مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط.
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