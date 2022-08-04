مجلس الأمن الدولي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

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المناطق_وكالات
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي ، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين ، مؤكدين ان الهدنة شكلت أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين في اليمن.
وفي بيان رسمي أصدره أعضاء المجلس اليوم ، أكدوا على أن الهدنة وفرت أساسا مستقرا للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك فرصة للشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.. ودعوا الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل .
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أملهم في أن يوفر التنفيذ الكامل للهدنة واتفاق الهدنة الموسع فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
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Source almnatiq
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