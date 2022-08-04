رسميًا.. النصر يعلن رحيل فونيس موري

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أعلن نادي النصر بشكل رسمي رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف النصر عبر حسابه على “تويتر” عن موافقته على بيع عقد اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس موري لنادي كروز أزول المكسيكي. وكان موري قد انضم لصفوف نادي النصر بداية الموسم الماضي قادمًا من صفوف فياريال الإسباني.

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